Sahara: La Guinée équatoriale soutient les efforts du Maroc, salue l’initiative d’autonomie

mercredi, 16 octobre, 2024 à 9:02

Nations Unies (New York) – La Guinée équatoriale a réaffirmé son soutien aux efforts déployés par le Maroc pour trouver une solution politique juste et durable à la question du Sahara, tout en qualifiant l’initiative d’autonomie de “solution réaliste, pragmatique” à ce différend régional.

“Il est important de saluer les efforts constamment déployés par le Maroc ainsi que son attachement à promouvoir un dialogue constructif qui aboutisse à une solution politique juste et durable qui permettra un développement durable et prospère au Sahara”, a souligné le représentant de la Guinée équatoriale devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU.

Il a relevé que cet engagement se reflète dans les mesures prises en faveur de la promotion de la dynamique socio-économique à la faveur du nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud lancé en 2015. Ce modèle a grandement contribué à l’autonomisation de la population locale et l’amélioration de l’indice de développement humain dans la région, a-t-il dit.

Le diplomate a également salué l’initiative marocaine d’autonomie qualifiée de sérieuse et crédible dans les différentes résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007, notant que cette initiative, qui est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, représente une “solution réaliste et pragmatique” au différend régional autour du Sahara.

Il a en outre mis en avant les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, visant la relance du processus politique sous l’égide exclusive du Secrétaire général et l’aboutissement à une solution politique, réaliste, pragmatique et durable à ce conflit.

Par la même occasion, le diplomate a réitéré l’appel de son pays en faveur de la reprise du processus des tables rondes, dans le même format et avec les mêmes participants.