Sahara : la Côte d’Ivoire salue devant le Conseil de sécurité les “efforts sérieux et crédibles” du Maroc en vue d’un règlement définitif

vendredi, 27 avril, 2018 à 23:49

“Nous continuons de voir le plan d’autonomie marocain comme étant sérieux, crédible et réaliste, et représente une approche potentielle pour satisfaire les aspirations des populations du Sahara (…) à gérer leurs propres affaires dans la paix et la dignité”, a souligné Amy Tachco, Coordinatrice politique à la mission des Etats-Unis auprès des Nations-Unies.