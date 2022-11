Sahara : les projets d’infrastructures, une base solide pour le développement économique (expert brésilien)

mardi, 8 novembre, 2022 à 14:07

Brasilia – Les projets d’infrastructures, soulignés dans le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte, sont une base solide du progrès et du développement économique du Maroc, a indiqué l’expert brésilien en géopolitique et relations internationales, Marcus Vinicius de Freitas.

“Les infrastructures sont la base fondamentale de tout processus de développement économique. Il n’y a pas de progrès ou de développement sans infrastructures”, a affirmé le Senior Fellow au think thank Policy Center for the New South (PCNS) dans une déclaration à la MAP.

Pour M. De Freitas, professeur invité à la China Foreign Affairs University, les initiatives décrites par SM le Roi montrent de manière claire et précise, les prochaines étapes à mettre en œuvre. “Évidemment, tout le processus prendra du temps pour devenir une réalité, mais l’aspect le plus important et le plus fondamental est la perspective à long terme et la nécessité d’établir des mesures qui soutiennent la construction d’une région prospère et solide”, a-t-il poursuivi.

“Un proverbe chinois dit : “Construisez d’abord une route, puis devenez riche !”. Le discours de Sa Majesté dépeint bien cet aspect fondamental d’améliorer, à travers de solides projets d’infrastructures, la qualité de vie de la région et aussi les pays voisins, en construisant ensemble un avenir commun avec une base solide de développement économique”, a estimé l’universitaire brésilien.

Selon M. De Freitas, “les mesures déclinées par Sa Majesté illustrent cet esprit de construction d’un héritage qui s’étend sur plusieurs générations et construit une nouvelle réalité positive qui permet à la région de faire face aux défis économiques actuels et de construire une nouvelle histoire”.

Il a ajouté que “l’intégration culturelle est nécessaire pour raffermir les liens et renforcer l’identité nationale. Mais la partie la plus importante du message est l’esprit de coopération avec les pays de la région pour construire une nouvelle réalité sur le continent africain, qui, à l’instar de ce qui se passe au niveau mondial, ressent toujours l’impact de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine”.

“Le continent doit constamment se réinventer, gagner en compétitivité mondiale et résoudre bon nombre de défis auxquels il est encore confronté. Certainement la vision positive du Roi, et les mesures mises en place, permettront à la région de mieux faire face aux défis du nouvel ordre mondial”, a conclu M. De Freitas.