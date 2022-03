Sahara: L’Espagne a adopté “une décision courageuse qui marque un tournant dans les relations” avec le Maroc (journaliste italienne)

mardi, 22 mars, 2022 à 21:16

Rome – En apportant son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, le gouvernement espagnol a adopté “une décision courageuse qui marque un tournant dans les relations” avec le Maroc, a souligné la journaliste maroco-italienne, Karima Moual.

La décision de Madrid “est courageuse et marque un tournant dans les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne, dans le sillage de la dynamique initiée par la reconnaissance par les États-Unis de l’intégrité territoriale du Maroc et de sa souveraineté sur le Sahara. Une position réaffirmée également en 2021 par l’administration Biden”, a affirmé Karima Moual dans un entretien accordé à la revue italienne “Formiche”.

La nouvelle position de l’Espagne, a-t-elle poursuivi, ”prend le sens d’un grand changement et s’ajoute au large soutien international qui considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus réaliste pour résoudre le différend”.

Elle a énuméré, dans ce sens, les multiples soutiens exprimés par différents groupements et pays à l’intégrité territoriale du Royaume et à l’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre le différend régional autour du Sahara.

”La Ligue arabe, la Conférence des pays islamiques et le Conseil de coopération du Golfe ont réaffirmé leur position en faveur de la sauvegarde de la sécurité et de la stabilité du Royaume du Maroc ainsi que de son intégrité territoriale. De même, au cours des deux dernières années seulement, plus de 25 pays à travers le monde ont ouvert leurs représentations consulaires dans cette région marocaine, précisément pour sceller leur reconnaissance de l’intégrité territoriale du Maroc. D’autre part, de nombreux pays européens, comme la France et l’Allemagne, ont également exprimé leur soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc”, a-t-elle fait remarquer.

Et de poursuivre que ”la décision du gouvernement espagnol – qui a eu le soutien de la Commission européenne – ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre le Maroc et l’Espagne, mais aussi avec l’UE, qui considère le Maroc comme un partenaire fiable”.

”Nous sommes donc face à un tournant qui va en effet accélérer la recherche d’une solution définitive à ce différend régional et le rôle de l’Europe sera central dans les années à venir”, a-t-elle fait constater.

”Il s’agit certainement d’un tournant important et nécessaire pour retrouver l’esprit de partenariat, non seulement entre les deux pays, mais aussi pour le bénéfice de toute la région, compte tenu des défis auxquels elle est confronté”, a-t-elle analysé, ajoutant que “l’Europe est consciente que le Maroc est le seul partenaire nord-africain dont la stabilité et le sens des responsabilités contribuent efficacement à la sécurité, à la stabilité et au bien-être de ses citoyens et de la région dans son ensemble”.