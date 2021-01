Sahara : l’Initiative d’Autonomie, seule issue “salutaire” pour la stabilité dans la région (MAE comorien)

Le Caire- L’Initiative marocaine d’autonomie au Sahara est la seule issue “crédible” et “salutaire” pour la paix et la stabilité dans la région, a affirmé vendredi le ministre comorien des affaires étrangères, Dhoihir Dhoulkamal.

“On voudrait féliciter le Maroc et l’encourager pour son initiative concernant le plan autonomie qui nous semble être la seule issue crédible et salutaire pour la paix et la stabilité dans la région”, a-t-il dit dans une déclaration à la MAP à l’occasion de sa participation à la Conférence ministérielle de Soutien à l’Initiative d’Autonomie sous la Souveraineté du Maroc, organisée virtuellement vendredi à l’invitation du Royaume du Maroc et des États-Unis d’Amérique.

“Le Maroc a une très bonne vision qui s’inscrit dans le sens de l’histoire et qui va permettre d’établir la stabilité dans la région et c’est pour cela que nous avons toujours été du côté de nos frères marocains dans cette vision sage de paix et de stabilité”, a ajouté le chef de la diplomatie comorienne.

“Nous avons soutenu, depuis le départ et inconditionnellement”, les efforts du Royaume pour le règlement de la question du Sahara marocain, notamment l’initiative d’autonomie, a-t-il poursuivi, soulignant que “les Comores et à leur tête le président, Azali Assoumani, tiennent vraiment à remercier SM le Roi Mohammed VI pour tous les efforts consentis en vue de trouver un règlement à cette question”.

M. Dhoulkamal a, par ailleurs, indiqué que les Comores sont “fiers” d’avoir été le premier pays africain et arabe à établir une représentation consulaires à Laâyoune et “nous avons été suivis par une vingtaine de pays dans cette démarche (..) nous sommes heureux”.

Aujourd’hui, s’est-il réjoui, “nous saluons l’ouverture d’un consulat américain dans les provinces sud du Maroc et nous sommes heureux de voir les Etats-Unis soutenir et accompagner l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara marocain”.

Le chef de la diplomatie comorienne s’est dit, enfin, “heureux de voir le succès de la diplomatie marocaine et de voir beaucoup de pays soutenir aujourd’hui l’initiative d’autonomie sous la Souveraineté du Maroc”.