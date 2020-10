Sahara: l’initiative marocaine d’autonomie “unique voie crédible et pragmatique”, selon les Kiribati

samedi, 24 octobre, 2020 à 9:36

Nations-Unies (New York) – La République des Kiribati a affirmé, vendredi devant la Quatrième Commission de l’Assemblée générale de l’ONU son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie qui constitue “l’unique voie significative, crédible et pragmatique” en vue d’une solution définitive à ce différend régional.

Intervenant devant la Commission, l’ambassadeur des Kiribati à l’ONU a souligné que l’initiative marocaine d’autonomie est “l’unique voie significative, crédible et pragmatique présentée sur la table des négociations et endossée par le Conseil de sécurité, et telle que reconnue et réaffirmée récemment par les représentants des îles du Pacifique, y compris les Kiribati, dans le cadre de la déclaration de Laâyoune adoptée le 26 février 2020 lors du Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique”.

Cette initiative devrait maintenant faire l’objet, a-t-il dit, de discussions approfondies en vue d’une solution au différend régional sur le Sahara marocain.

L’ambassadeur a également déclaré que son pays “a hâte du jour quand une issue gagnant-gagnant (…) émergera des pourparlers menés sous l’égide des Nations-Unies et qui sera célébrée non seulement par les parties concernées mais par l’ensemble des peuples du monde épris de paix”.