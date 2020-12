Sahara : Une marche à Taourirt pour célébrer les succès de la diplomatie marocaine

samedi, 19 décembre, 2020 à 22:42

Taourirt– Des associations de la société civile ont organisé, samedi à Taourirt, une grande marche pour célébrer les succès de la diplomatie marocaine, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et la décision des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.

Cette marche a connu une forte participation des citoyens et acteurs civils et politiques, qui brandissaient des drapeaux nationaux et des portraits de SM le Roi et scandaient des slogans à la gloire du Royaume et soutenant l’intégrité territoriale de Tanger à Lagouira.

Les participants ont également réaffirmé leur mobilisation derrière le Souverain pour défendre la cause nationale et les constantes de la Nation, saluant par la même occasion l’opération courageuse et déterminée menée par les Forces Armées Royales pour restaurer et préserver la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens dans le passage d’El Guerguarat.

À l’issue de cette marche, un sit-in a été organisé en face du siège de la préfecture de la province de Taourirt, lors duquel les participants ont chanté d’une seule voix des chansons patriotiques, avant de chanter l’hymne national pour clore cette manifestation.

Des participants ont, à cette occasion, mis en exergue l’importance de la décision américaine qui représente un succès indéniable pour le Maroc sur la voie du règlement définitif du conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Ils ont aussi souligné la grande portée de la décision des Etats-Unis, une puissance influente sur l’échiquier international, d’ouvrir un consulat à Dakhla, saluant aussi l’ouverture de plusieurs consulats de pays frères et amis dans les provinces du sud du Royaume.

Cette marche s’inscrit dans le cadre d’une série de manifestations organisées par les Marocains dans différentes villes du Royaume pour fêter les grands succès de la diplomatie marocaine au service de la cause nationale.