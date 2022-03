Sahara marocain: Une association d’élus français salue le changement “historique” de la position de Madrid

lundi, 21 mars, 2022 à 16:31

Paris – Le Cercle Eugène Delacroix, une association d’élus français pour l’amitié entre les peuples, a salué le changement “historique” de la position de l’Espagne sur le Sahara marocain.

“Le Royaume d’Espagne rejoint ainsi la communauté internationale et considère que l’initiative d’autonomie présentée en 2007 par le Maroc est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le conflit autour du Sahara Marocain”, indique-t-on dans un communiqué transmis à la MAP.

Les deux nations sont” étroitement liées” par plusieurs siècles d’histoire commune, par la géographie et par un destin commun, souligne le Cercle Eugène Delacroix.

Il “se réjouit de la fin de la crise entre les deux pays et appelle à une reprise et à un renforcement des échanges et de l’amitié naturelle entre les deux peuples”, conclut-on.

Dans un message adressé à SM le Roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a souligné que “l’Espagne considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara marocain.