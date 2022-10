Sahara marocain: La Bolivie pour une solution politique “juste et mutuellement acceptable”

jeudi, 13 octobre, 2022 à 18:18

Nations Unies (New York) – La Bolivie s’est prononcée, à New York, en faveur d’une solution politique “juste, durable et mutuellement acceptable” à la question du Sahara marocain.

Intervenant devant les membres de la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le représentant permanent adjoint de la Bolivie à l’ONU, Marcelo Zambrana-Torrelio a souligné que son pays espère qu’avec la participation de “toutes les parties concernées, une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, pourra être trouvée” à cette question.

Il a salué les bons offices du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura pour trouver une solution pacifique à ce différend régional.

Le diplomate bolivien a, par ailleurs, appelé les parties à respecter le cessez-le-feu et à reprendre, “de bonne foi” et dans un esprit de compromis le processus politique sous l’égide du Secrétaire général de l’ONU.