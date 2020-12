Sahara marocain: La décision américaine “est absolument légitime et doit être soutenue” (expert italien)

jeudi, 17 décembre, 2020 à 13:46

Rome – La décision américaine de reconnaitre la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara “est absolument légitime et doit être soutenue”, a affirmé l’expert italien, président de l’Institut des études politiques et économiques à Rome Domenico Letizia.

“Le Sahara est un territoire du Maroc et aucun État ou organisation militaire ne peut prétendre à la suprématie juridique et territoriale sur une autre réalité internationalement reconnue. À cet égard, le choix des États-Unis est absolument légitime et doit être soutenu”, a précisé M. Letizia dans une déclaration à la MAP.

L’ouverture du consulat américain à Dakhla “doit être saluée comme une nouvelle extraordinaire en termes de géopolitique”, a-t-il poursuivi.

Il a appelé dans ce sens l’Italie à “suivre ce pas” et à prendre la même décision que celle annoncée par les Etats Unis, estimant qu’il serait “intéressant d’organiser une mission européenne pour s’informer du travail du consulat de Dakhla et de son apport au développement des régions du sud du Maroc”.

M. Letizia, qui est également analyste géopolitique et membre de nombreuses organisations non gouvernementales et groupes de réflexion géopolitiques, a souligné qu'”avec le Maroc, un partenaire sérieux, crédible, très proche de l’Europe, et qui entretient une amitié historique avec les États-Unis d’Amérique, la démocratie pourrait être renforcée dans toute l’Afrique du Nord en faisant front commun contre ceux qui cultivent le chaos et la guérilla armée, comme cela se produit avec les milices du polisario et leurs parrains qui n’aiment ni l’Occident, ni la démocratie ».