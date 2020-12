Sahara marocain : la décision américaine conforte la prééminence du plan marocain d’autonomie (eurodéputé tchèque)

lundi, 14 décembre, 2020 à 22:14

Prague – La décision des États-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara conforte la prééminence du plan marocain d’autonomie, comme “unique solution sérieuse, crédible et réaliste”, a affirmé lundi l’eurodéputé tchèque Tomas Zdechovsky.

“Je crois que la décision américaine intervient à point nommé pour conforter le plan d’autonomie proposé par le Maroc en tant qu’unique solution sérieuse, crédible et réaliste pour un conflit qui s’éternise depuis près d’un demi-siècle”, a souligné M. Zdechovsky dans une déclaration à la MAP.

Selon lui, la décision américaine tient toute sa pertinence du fait qu’aucune autre solution n’est mise sur la table par les autres parties, “en l’occurrence l’Algérie qui est entièrement impliquée dans ce conflit et encore moins le Polisario qui ne dispose d’aucune visibilité, d’aucune structure démocratique ou de poids social”.

Fin connaisseur de la région pour s’y être rendu à plusieurs reprises, il a estimé que l’Europe en particulier “a tout intérêt à appuyer le plan marocain d’autonomie, car le cas échéant c’est un nouveau foyer d’instabilité qui risque de s’embraser dans une région déjà fragilisée par le terrorisme et les trafics en tous genres”.

“Je crois que l’Union européenne, très sensible à la stabilité de cette région, finira bientôt par emboîter le pas à la décision américaine, en cherchant une solution sous souveraineté marocaine”, a-t-il expliqué.

Ceci est d’autant plus vrai, a-t-il poursuivi, que le Sahara marocain, de par sa position à la confluence de l’Algérie et de la Mauritanie, “pourrait servir de force motrice pour toute la région en termes d’investissements, de croissance et de développement”.

M. Zdechovsky a précisé que, pour peu que les parties au conflit s’y mettent, cette région, riche par ses ressources naturelles, ses attractions touristiques et son potentiel humain, “dispose de tous les atouts qui lui permettent d’émerger comme un havre de progrès et de prospérité partagée, un peu à l’image de Singapour”.