Sahara marocain : La décision de l’Espagne constitue une mutation géopolitique dans la région (média)

mardi, 22 mars, 2022 à 14:26

Paris – La nouvelle position de l’Espagne reconnaissant l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara comme ‘’la base la plus sérieuse, réaliste et crédible’’ pour la résolution du différend autour du Sahara marocain constitue “une mutation géopolitique dans la région en faveur du Maroc’’, écrit mardi La Tribune Afrique.

“Ce changement de doctrine substantiel du côté européen annonce une reconfiguration imminente des rapports de force dans la région”, souligne le média français dans un article mis en ligne.

La décision espagnole intervient quelques semaines après que Berlin a décrit le plan d’autonomie marocain comme ‘’un effort sérieux et crédible du Maroc’’ et comme ‘’une bonne base pour parvenir à un accord’’, rappelle La Tribune Afrique, faisant observer que ces nouvelles positions que commencent à afficher certains pays européens, notamment la France, dénotent, entre autres, de la place “stratégique” qu’occupe le Maroc en tant que ‘’future puissance économique régionale’’.

Tout au long de cette crise entre Rabat et Madrid, la diplomatie marocaine “s’est distinguée par sa philosophie d’équilibre et de réalisme en même temps”, remarque-t-on, faisant observer que dans son discours du 20 août 2021, SM le Roi Mohammed VI avait affirmé suivre personnellement et directement le processus de dialogue, ainsi que l’évolution des discussions.

Et d’ajouter que cette décision pourrait ainsi permettre aux deux Royaumes de retrouver les résultats “exemplaires” réalisés en matière de coopération bilatérale à l’époque du gouvernement de José Luis Zapatero.

Dans ce contexte de basculement géopolitique mondial enclenché par le conflit ukraino-russe, la perspective de la réouverture des frontières et de la redynamisation des liens économiques réjouit d’ores et déjà le monde des affaires, ainsi que les 17.000 entreprises espagnoles ayant des relations commerciales avec le Maroc et les 700 entreprises établies sur le sol marocain, explique-t-on, ajoutant que le Maroc, porte d’entrée du continent africain, est un “acteur incontournable” pour l’Espagne ainsi que l’Europe, notamment pour la gestion des flux migratoires et la lutte antiterroriste.