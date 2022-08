Sahara marocain: Des experts italiens saluent le discours “résolu” et “ferme” de SM le Roi

dimanche, 21 août, 2022 à 17:45

Rome – Des experts italiens ont salué, dimanche, le discours “résolu” et “ferme” concernant la question du Sahara marocain, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a prononcé, à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Le discours du Souverain incarne une “vision résolue de la diplomatie Royale” au sujet du dossier du Sahara marocain, prisme à travers lequel le Royaume considère son environnement international, a affirmé à la MAP l’analyste géopolitique italien, Domenico Letizia.

Alors que la guerre fait rage dans plusieurs coins de par le monde, le Maroc constitue un “exemple positif et réussi” à suivre par la communauté internationale en matière de gouvernance et de gestion des conflits et des tensions géopolitiques, a relevé le chercheur, notant que “le Royaume a toujours opté pour le dialogue, le droit international, le respect des droits de l’Homme et la jurisprudence dans le cadre des institutions onusiennes pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain”.

Les percées diplomatiques que le pays a réalisées durant ces dernières années, évoquées par le discours de SM le Roi sont “le fruit de l’engagement infaillible du Souverain, de Sa diplomatie clairvoyante et de la crédibilité du plan d’autonomie présenté par le Maroc”, a-t-il souligné.

Le Royaume poursuit sa ligne diplomatique à la fois “douce et ferme”, a estimé dans une déclaration similaire l’expert italien en relations internationales, Marco Baratto, soulignant que tous les pays européens doivent prendre “clairement position en faveur du Maroc”, un partenaire “stable, clair et fiable”.

M. Baratto a évoqué, dans ce sens, la reconnaissance des Etats-Unis de la marocanité du Sahara ainsi que la position claire de l’Espagne, de la république d’Allemagne, des Pays-Bas et d’un certain nombre de pays arabes, des Etats membres du conseil de coopération du Golfe, d’Afrique, d’Amérique Latine et des Caraïbes, et l’ouverture de plus de 40 consulats à Laâyoune et Dakhla, insistant sur l’importance de renforcer les jumelages entre les villes et communes italiennes et les provinces du sud du Maroc, des régions prometteuses en plein essor.