Sahara marocain: L’Espagne réaffirme sa position en soutien au plan d’autonomie

vendredi, 23 septembre, 2022 à 18:05

Nations Unies (New York) – L’Espagne réaffirme sa position en soutien au plan d’autonomie telle qu’annoncé dans la Déclaration conjointe au terme des discussions entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a déclaré, vendredi à la MAP, un haut responsable au ministère espagnol des Affaires étrangères.

“L’Espagne reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable. A ce titre, l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend”, souligne la déclaration conjointe citée par le diplomate espagnol.

La Déclaration maroco-espagnole a été adoptée à l’issue de la visite au Maroc, sur invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez.

La lettre adressée par le président du gouvernement espagnol à Sa Majesté le Roi, le 14 mars 2022 ainsi que l’entretien téléphonique entre le Souverain et le président du gouvernement espagnol, le 31 mars, ont ouvert une nouvelle page dans les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume d’Espagne.