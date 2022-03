Sahara marocain: la nouvelle position espagnole «un coup dur aux séparatistes du polisario et ses partisans» (Journal Bulgare)

dimanche, 20 mars, 2022 à 19:42

Les sections de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) ont salué la nouvelle position espagnole soutenant l’intégrité territoriale du Royaume et l’Initiative marocaine d’autonomie, comme étant la solution la plus sérieuse, réaliste et crédible au différend régional autour du Sahara marocain.