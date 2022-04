Sahara marocain : La nouvelle position espagnole, un prélude à la reconfiguration des rapports pacifiques dans la région méditerranéenne (universitaire)

lundi, 4 avril, 2022 à 14:42

Marrakech – La nouvelle position espagnole au sujet du Sahara marocain annonce une nouvelle reconfiguration des rapports pacifiques dans la région méditerranéenne, a souligné Youssef El Bouhairi, enseignant de droit international à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.

“Ce changement dans les positions de l’Espagne est basé sur les obligations du respect du droit international, conformément aux modes pacifiques de règlement des différends, et ce en application des dispositions du Chapitre 6 de la Charte des Nations Unies”, a soutenu M. El Bouhairi dans une déclaration à la MAP en réaction à l’entretien téléphonique entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez.

“En soutenant l’initiative marocaine d’autonomie dans les provinces du Sud, le gouvernement espagnol a manifesté la volonté d’inaugurer une nouvelle approche dans les relations entre les deux pays”, a ajouté ce chercheur universitaire, assurant que les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne connaissent une nouvelle ère de bon voisinage et une étape “inédite” de respect mutuel entre les deux voisins du bassin méditerranéen.

Après avoir rappelé que SM le Roi Mohammed VI a réitéré, à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, l’attachement du Maroc à la paix et à la sécurité internationales dans la région pour résoudre son différend diplomatique avec l’Espagne, M. El Bouhairi a relevé que la politique du Maroc en matière des relations internationales est considérée comme un modèle de la consolidation de la paix et du bon voisinage dans la région.

Dans ce sens, cet expert a souligné que la place éminente et indiscutable du Maroc dans le concert des nations, ainsi que son réseau relationnel large et dense, lui confèrent une solide crédibilité aux échelles régionale et internationale.

SM le Roi Mohammed VI a eu, jeudi dernier, un entretien téléphonique avec le Président du Gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez.

Au cours de cet échange, Sa Majesté le Roi a réitéré Sa Haute appréciation pour le contenu du message qui Lui a été adressé, le 14 mars, par le Président du Gouvernement espagnol.