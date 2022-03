Sahara marocain : La nouvelle position espagnole, un sérieux revers pour les séparatistes du polisario et leurs alliés (Presse Nord Macédonienne)

lundi, 21 mars, 2022 à 17:21

Skopje – La nouvelle position de l’Espagne sur la question du Sahara reconnaissant le plan d’autonomie marocain comme étant ‘’la base la plus sérieuse et la plus durable’’ est largement commentée lundi par la presse de la Macédoine du Nord, qui y voit ‘’un sérieux revers pour les séparatistes du polisario et leurs alliés’’.

‘’L’Espagne a officiellement salué le plan marocain d’autonomie au Sahara’’, titre le journal MKD, qui reprend de larges extraits du message adressé à SM le Roi Mohammed VI par le chef de l’exécutif espagnol, Pedro Sanchez, reconnaissant que le plan d’autonomie marocain est ‘’la base la plus sérieuse et la plus durable pour résoudre la question du Sahara’’, ajoutant que l’État espagnol est convaincu que le Sahara revêt une importance capitale pour le Royaume.

Le journal, qui illustre son article par une photo de SM le Roi avec M. Pedro Sanchez, met l’accent sur le nouvel engagement espagnol à participer en toute transparence, à la mesure ‘’du grand ami et allié du Maroc’’ pour éviter que le malentendu diplomatique de 2021 ne se reproduise, ajoutant que Madrid s’engage également à honorer toutes ses obligations.

Cette nouvelle phase dans les relations entre le Maroc et l’Espagne, deux pays liés par des rapports historiques et des liens géographiques, aura des retombées bénéfiques sur le devenir des relations entre Rabat et Madrid, fait observer le journal, selon lequel la nouvelle position espagnole vient confirmer celle des États-Unis dont le président Joe Biden a réitéré son soutien à l’intégrité territoriale et la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Même réaction relevée sur les colonnes du Site Web de la chaine de télévision Canal 5, l’une des plus suivies en Macédoine du Nord, qui souligne la détermination de l’Espagne à ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec le Maroc en reconnaissant le plan d’autonomie pour résoudre ce conflit régional et les efforts du Royaume au sein des Nations-Unies pour trouver une issue à la question du Sahara.

Après avoir rappelé que les relations entre Madrid et Rabat ont connu des frictions en 2021, Canal 5 note que M. Sanchez se déclare aujourd’hui en faveur d’une nouvelle phase dans les relations de l’Espagne avec le Maroc, ajoutant que les deux pays voisins sont d’accord pour ‘’l’élaboration d’une feuille de route ambitieuse dans le but de garantir la stabilité, la souveraineté, l’intégrité territoriale et la prospérité des deux pays, liés par des relations historiques’’.

Et de noter que le revirement de la position espagnole ne fait que confirmer la justesse de la cause marocaine au sujet du Sahara comme l’ont réaffirmé les États-Unis en réitérant leur soutien à l’intégrité territoriale et la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.