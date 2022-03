Sahara marocain: La nouvelle position de l’Espagne est “avancée, claire et franche” (chercheur)

vendredi, 18 mars, 2022 à 23:16

Rabat – La nouvelle position de l’Espagne sur la question du Sahara marocain est “avancée, claire et franche”, a estimé vendredi, le professeur de droit international et des relations internationales à l’Université Cadi Ayyad, Abdelfettah El Belamachi.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Belamachi, également président du Centre marocain de la diplomatie parallèle et du dialogue des civilisations, a souligné qu’à travers cette position, exprimée par le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, “il est clair que l’Espagne tente de mettre un terme au différend avec le Maroc”.

M. Sanchez avait assuré dans son message adressé à SM le Roi que “l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” autour du Sahara marocain, a rappelé M. El Belamachi, notant que l’Espagne “veut, en annonçant cette nouvelle position, redresser la situation des relations bilatérales”.

“Nous sommes devant l’affirmation par l’Espagne que le partenariat, le développement des échanges économiques, le bon voisinage, la coopération sécuritaire et judiciaire et le traitement des différentes problématiques internationales, sont tributaires de bonnes et parfaites relations entre les deux pays”, a relevé El Belamachi, rappelant que “c’était la principale demande du Maroc tout au long de la crise” qu’ont connu les relations bilatérales.