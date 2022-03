Sahara marocain: La nouvelle position de l’Espagne, un changement stratégique majeur (chercheur)

vendredi, 18 mars, 2022 à 23:51

Rabat, La nouvelle position de l’Espagne, exprimée dans le message adressé par le Président du gouvernement Pedro Sanchez à SM le Roi Mohammed VI, est un changement stratégique majeur dans la position politique de ce pays concernant la question du Sahara marocain, a indiqué le directeur du Centre Stratégique sur le Sahara et l’Afrique, Abdelfattah El Fathi.

Cette nouvelle position est un véritable tournant dans l’histoire des gouvernements politiques espagnols, a relevé vendredi M. El Fathi lors de l’émission “l’invité du soir”, diffusée par M24, la Chaîne d’information en continu de la MAP, notant que le message de M. Sanchez au Souverain a porté sur des questions stratégiques importantes.

Cette nouvelle position espagnole intervient dans le contexte de la reconnaissance internationale croissante de la crédibilité de l’initiative marocaine d’autonomie en tant que solution sérieuse à ce conflit artificiel, a-t-il fait observer.

Il s’est par ailleurs félicité des mutations régionales et internationales qui insistent sur la souveraineté des Etats et la nécessité de respecter leur intégrité et unité territoriales, estimant que la gestion des conflits devait se faire conformément aux procédures de règlement politique, diplomatique et pacifique des différends.

C’est sur la base de cette vision que le Maroc a présenté l’Initiative d’autonomie, a-t-il rappelé.

Le chercheur a également relevé que le message du président du gouvernement espagnol au Souverain renforcera les relations économiques et culturelles entre les deux pays, soulignant que Rabat et Madrid sont appelés à devenir des acteurs majeurs dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et l’immigration illégale.