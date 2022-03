Sahara marocain: la nouvelle position de l’Espagne, une évolution remarquable dans les relations bilatérales (politologue)

samedi, 19 mars, 2022 à 16:17

Rabat – La nouvelle position de l’Espagne sur la question du Sahara marocain, exprimée dans le message adressé par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez à SM le Roi Mohammed VI, représente une évolution remarquable de la réalité des relations entre les deux pays, a affirmé le président du Centre international Atlas d’analyse des indicateurs politiques et institutionnels, Mohammed Bouden.

Cette nouvelle position est une victoire pour la diplomatie marocaine grâce à la vision sage et éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a souligné le politologue dans une déclaration à la MAP.

Cette diplomatie, tout en veillant à atteindre ses objectifs et à maintenir l’équilibre requis entre convictions et intérêts stratégiques dans le cadre d’un environnement international complexe, a confirmé son savoir-faire dans la gestion des relations avec les puissances internationales et régionales, a-t-il poursuivi.

Dans ce contexte, M. Bouden a mis en exergue la redéfinition des relations entre les deux pays, sur des fondements et des déterminants explicites, tels que définis par SM le Roi dans Son discours du 20 août 2021, à savoir la confiance, la transparence et le respect mutuel et des engagements.

Cette nouvelle position au sujet de l’initiative d’autonomie est un choix réaliste qui est en phase avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier la résolution 2602, a-t-il relevé, notant qu’elle intervient également dans le sillage de la dynamique internationale qui conforte la crédibilité et la pertinence de l’initiative marocaine, et de la tendance internationale croissante pour soutenir la souveraineté du Maroc sur son Sahara par les moyens les plus diplomatiques, pratiques et économiques.

Reflétant un nouvel engagement de l’Espagne envers le Maroc en tant que principal partenaire stratégique en Afrique du Nord, cette position exprime clairement la conviction de ce pays quant à la valeur de l’initiative marocaine d’autonomie présentée en 2007, considérée comme une solution logique et de référence au différend régional autour du Sahara marocain, a-t-il affirmé.

Ainsi, a-t-il poursuivi, l’Espagne est pleinement consciente de la place du Maroc dans l’espace régional et de ce que représente la question du Sahara pour les Marocains et de l’importance des liens étroits et des intérêts liant les deux pays sur les plans géostratégique, économique et sécuritaire.

A cet égard, l’Espagne ne pouvait pas ignorer les opportunités futures communes entre les deux pays en raison de la nature des relations bilatérales, a assuré le politologue, faisant part de sa conviction que ce pays est parvenu à une conclusion claire selon laquelle la reconnaissance profonde par le Maroc de ses droits souverains est une affaire close.