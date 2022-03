Sahara Marocain: la nouvelle position de Madrid dénote la crédibilité sans faille du Maroc sur le plan régional et international (Pdt USMS)

dimanche, 20 mars, 2022 à 14:08

Béni Mellal – La décision de l’Espagne de reconnaître l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara Marocain, dénote la crédibilité sans faille du Maroc sur le plan régional et international et de ses victoires et percées diplomatiques successives, a indiqué le président de l’Université Sultan Moulay Sliman, Nabil Hmina.

“Cette décision procède aussi du respect et de la confiance dont jouit le Royaume du Maroc sur l’échiquier international, en dépit des élucubrations et tergiversations des ennemis de notre intégrité territoriale”, a affirmé M. Hmina dans une déclaration à la MAP.

Fort de son histoire et de la justesse de sa cause nationale, le Maroc est devenu, sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI, un acteur qui jouit d’un leadership incontournable sur le plan international, a-t-il fait savoir.

M. Hmina a ajouté à ce propos que cette nouvelle position, qui trouve son essence dans la politique sage du Souverain, constitue un tournant historique et inédit dans les relations bilatérales entre le Maroc et l’Espagne, soulignant que cette reconnaissance s’inscrit dans une orientation géopolitique qui émane non seulement d’un pays européen mais aussi voisin avec lequel le Maroc entretient des relations basées sur le respect mutuel, la transparence, le bon voisinage et une communication durable.

La nouvelle position de Madrid est de nature à contribuer au renforcement des relations de coopération entre le Maroc et l’Espagne, a-t-il ajouté, relevant que les deux pays œuvrent ensemble à la stabilité et à la sécurité dans la région méditerranéenne.

L’Espagne a donc réitéré sa détermination à œuvrer ensemble avec le Maroc pour relever les défis communs et à agir avec la transparence absolue qui correspond à un grand ami et allié, a ajouté M. Hmina, notant que la position positive de l’exécutif espagnol est une réponse déterminée et claire pour construire avec le Maroc de nouvelles relations de coopération et un partenariat bilatéral avec de nouveaux paramètres et de nouvelles visions.

Et de conclure que la nouvelle position de Madrid qui s’inscrit parfaitement dans la légitimité historique et juridique de la marocanité du Sahara, permettra d’ouvrir de nouveaux horizons inédits entre les deux pays amis.