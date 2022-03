Sahara marocain: La nouvelle position de Madrid est ‘’un grand pas’’ dans la coopération Europe-Maroc (Sénateur français)

lundi, 21 mars, 2022 à 21:06

Paris – La nouvelle position de l’Espagne reconnaissant l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara comme ‘’la base la plus sérieuse, réaliste et crédible’’ pour la résolution de ce différend est un “grand pas” qui permet de dissiper les “nuages” entre les deux pays qui “pénalisaient la coopération entre l’Europe et le Maroc”, a affirmé, lundi, Christian Cambon, président du groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc du Sénat.

“Je suis très heureux que le gouvernement espagnol ait pris la décision de reconnaître ce plan, car ça redonne à la relation maroco-espagnole toute son importance qu’elle doit avoir. Deux pays qui sont si proches l’un de l’autre doivent avoir des relations sereines et apaisées, ce qui est très utile pour la paix autour de la Méditerranée”, a déclaré à la MAP M. Cambon, qui est également président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.

“Dans ces temps de crises et de difficultés mondiales, nous avons besoin de beaucoup de solidarité avec le Maroc qui est un pays ami”, a relevé M. Cambon, notant avec “grande satisfaction” cette évolution dans la position de Madrid au sujet du Sahara marocain.

Chaque pays qui reconnaît le bien fondé du plan d’autonomie proposé par le Maroc pour la résolution du différend autour du Sahara marocain “apporte une pierre positive à la paix”, a ajouté le sénateur français, qui doit entamer une visite officielle au Maroc à compter de mercredi à l’invitation de son homologue marocain.

Rappelant la position de la France “qui soutient depuis longtemps” ce plan d’autonomie pour une solution juste et négociée sous l’égide des Nations unies, M. Cambon a fait valoir que la large autonomie proposée par le Maroc “est de nature à apporter une solution à un conflit très pénible”.

“Il faut essayer de sortir de cette difficulté, et revenir à une position raisonnable. Les Nations unies sont là pour tenter d’apporter cette solution, mais chaque pays qui reconnaît le bien fondé du plan d’autonomie apporte une pierre positive à la paix”, a-t-il indiqué.

Selon le président du groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc du Sénat, la résolution du différend autour du Sahara marocain est à même de “contribuer à la paix et à la stabilité” notamment dans le Sahel, une région qui est encore menacée par le terrorisme et les groupes armés, et qui constitue “un véritable souci pour la France et l’Europe de manière générale”.

“Je pense que c’est un signal fort de la part de l’Espagne”, a noté le sénateur français, estimant que cela va permettre à la “France et à l’Espagne ensemble de coopérer pour une solution juste et négociée qui conduise à la paix et à cette solution d’autonomie qui est une solution raisonnable”.

Par ailleurs, M. Cambon, qui s’est rendu à plusieurs reprises dans le Sahara marocain, a mis en avant l’élan de développement que connaissent les provinces du Sud du Royaume, soulignant un “travail formidable accompli par le Maroc, qu’il s’agisse d’établissements d’éducation, de cliniques, de ports de pêche, d’aéroports, d’usine de dessalement et de culture raisonnée, et tout ceci va pour le développement des populations”.

“Je pense que le développement est la meilleure aide et le meilleur rempart à la lutte contre les actions de déstabilisation car ça permet aux populations de vivre une vie décente et normale et c’est ce que va permettre ce statut d’autonomie”, a-t-il dit.