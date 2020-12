Sahara marocain : Des ONG mexicaines expriment leur soutien à l’intégrité territoriale du Royaume

jeudi, 17 décembre, 2020 à 23:22

Rabat – Des ONG mexicaines de défense des droits de l’Homme ont exprimé, dans un communiqué jeudi, leur soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

Ainsi, le Comité directeur des femmes de la côte Pacifique du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), la section de Mexico de la Fondation Global Africa Latina et le porte-parole des droits de l’homme d’Oaxaca AC, ont fait part de leur soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et se sont félicités de la décision des États-Unis d’appuyer la position du Maroc concernant la question du Sahara.

Par ailleurs, ces ONG ont dénoncé “l’acte irresponsable” du polisario, qui avait déclaré la rupture du cessez-le-feu avec le Maroc en bloquant le passage frontière d’El Guerguerat, au Sahara marocain.

“Il ne s’agissait pas seulement d’une action téméraire, mais aussi d’un acte de déstabilisation politique dans une zone tampon”, souligne le communiqué.

Le collectif mexicain d’ONG a, en outre, insisté que le différend autour du Sahara marocain ne sera résolu qu’à travers le plan d’autonomie dans le cadre de l’unité nationale et de l’intégralité territoriale du Maroc.

Ces ONG se réjouissent également de l’élan de développement et de prospérité que connaissent les provinces du sud du Royaume, se disant disposées à mettre en avant la réalité de la situation des droits de l’Homme et la qualité de vie dans la région du Sahara marocain auprès des cercles académiques, politiques et économiques au Mexique.