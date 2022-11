Sahara marocain: “Place à la grande marche vers le développement” (quotidien congolais)

mardi, 8 novembre, 2022 à 20:02

Kinshasa – “Quarante-sept ans après la mémorable Marche Verte, le Sahara marocain a cessé d’être une question pour devenir une solution à large spectre”, écrit le quotidien congolais ”Forum des As”.

“Solution d’abord pour les habitants de ces provinces marocaines du sud qui ont vu leur citoyenneté se conjuguer avec leur représentativité démocratique dans la gestion de leurs affaires locales et la participation politique à l’échelle du pouvoir central”, écrit le directeur de publication du journal kinois, José Nawej, dans un article intitulé “Place à la grande marche vers le développement”.

“Les élections locales et législatives de septembre 2022 ont consolidé davantage la double dynamique de la démocratisation et de la décentralisation avancée induite par la Constitution de 2011 et dont l’artisan est Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, se félicite l’auteur de l’article.

Il a souligné que, du coup, même la question de la représentation des Sahraouis dans le règlement du conflit artificiel sur le Sahara marocain a une réponse, s’indignant qu’on est en droit de s’interroger sérieusement sur la légitimité de ce groupe armé séparatiste basé en dehors du territoire marocain.

Et d’ajouter à ce sujet que le Sahara marocain s’avère également une solution socio-économique pour ses habitants. “Entre des hameaux laissés par l’occupant espagnol en 1975 notamment à Laâyoune, Dakhla, Boujdour…et des villes modernes qui y ont poussé, que de progrès réalisés. Un boom amplifié par le plan de développement des provinces du sud lancé par le Souverain bâtisseur en 2015”, met-on en avant.

S’agissant de la profondeur africaine du Royaume du Maroc, “Forum des As” relève que “le Sahara marocain, profondeur africaine du Royaume depuis les temps immémoriaux, s’installe chaque jour dans sa vocation géopolitique de trait d’union et de pont entre l’Afrique subsaharienne et le Maroc. Les racines du Royaume dont parlait avec un talent qui lui était exclusif Feu Sa Majesté le Roi Hassan II”.

Il va donc sans dire que pour l’Afrique, le Sahara marocain est devenu ce hub dans la nécessaire coopération intra-africaine que SM le Roi Mohammed VI promeut, indique le quotidien.

Les provinces du sud deviennent une opportunité pour l’intégration du Continent, fait observer le journal, soutenant qu'”il revient donc à l’Union Africaine (UA) d’avoir le courage de se mettre à l’ère et à l’heure du Sahara marocain en faisant de l’initiative marocaine d’autonomie, la base d’un règlement de ce différend régional artificiel”.

“Plus de 40 ans après (…), la consolidation de la marocanité du Sahara va crescendo et à la vitesse grand V. De la Marche verte incarnée par le visionnaire Feu SM Hassan II, on est passé à la marche pour le développement avec le bâtisseur SM le Roi Mohammed VI”, conclut le journal.