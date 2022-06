Sahara marocain: Le plan d’autonomie présenté par le Maroc, une solution sérieuse et crédible (député italien)

vendredi, 3 juin, 2022 à 18:01

Rabat – Le plan d’autonomie présenté par le Maroc est une solution sérieuse et crédible, a souligné, vendredi à Rabat, le député italien, Marco Di Maio, affirmant son soutien à ce plan qui doit être soutenu par d’autres pays.

“Nous appuyons également les efforts des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique, sérieuse, réaliste et mutuellement acceptable par toutes les parties pour soutenir la sécurité dans la région méditerranéenne”, a indiqué M. Di Maio lors de ses entretiens avec le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami.

A cet égard, M. Di Maio, en visite au Royaume à la tête d’une délégation parlementaire italienne, a rappelé la création d’un intergroupe parlementaire de soutien au plan d’autonomie au Sahara marocain au sein du Sénat italien, afin de trouver une solution politique à cette question.

Cette visite vise à promouvoir davantage la coopération entre l’Italie et le Maroc, à consolider les relations politiques, culturelles et diplomatiques et à renforcer la sécurité dans la région méditerranéenne, a ajouté le député du parti “Italia Viva”, mettant en avant le rôle joué par la diplomatie parlementaire dans le renforcement des relations politiques.

Pour sa part, M. Talbi Alami a souligné que la création d’un intergroupe parlementaire de soutien au plan d’autonomie au Sahara marocain, à l’initiative des députés et membres du Sénat italien issus de différents groupes politiques italiens, est une initiative inédite étant donné qu’elle est la première du genre émanant d’une institution parlementaire étrangère pour soutenir le plan d’autonomie des provinces du sud sous souveraineté marocaine.

Dans ce sens, il a salué les positions positives du gouvernement italien concernant la question du Sahara marocain, notant que l’Exécutif italien a toujours soutenu le processus supervisé par l’ONU pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Lundi dernier, les parlementaires Marco Di Maio et Urania Papatheu ont annoncé la création d’un intergroupe parlementaire de soutien au plan d’autonomie au Sahara marocain à l’initiative de plusieurs députés et sénateurs appartenant à différents groupes politiques italiens.

Le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 pour mettre un terme au conflit artificiel autour du Sahara marocain gagne de plus en plus en notoriété, en crédibilité et en prestance.

Après les États Unis et de nombreux pays africains, arabes et asiatiques, c’était autour de l’Allemagne, de l’Espagne et tout récemment des Pays Bas de reconnaître le plan d’autonomie comme étant la seule solution sérieuse, crédible et réaliste au différend régional créé de toutes pièces autour du Sahara marocain.