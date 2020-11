Sahara marocain: le “polisario” échafaude des provocations et crée des conflits pour se maintenir en vie (portail chilien)

mardi, 17 novembre, 2020 à 23:46

La Ligue des écrivains femmes du Maroc a salué l’intervention menée par les Forces Armées Royales (FAR), en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des FAR pour garantir la circulation des personnes et des marchandises au niveau du passage d’El Guerguerat reliant le Maroc et la Mauritanie.