Le Sahara marocain est un pont entre l’Afrique et l’Europe (député belge)

mardi, 30 juin, 2020 à 16:33

Rabat – M. Hugues Bayet, député fédéral belge et ancien eurodéputé, a considéré que le Maroc a fait des Provinces du Sud un «pôle de croissance et de développement» depuis leur récupération par le Royaume en 1975.

M. Hugues, qui s’exprimait dans le cadre de sa participation au “Sahara Debate”, une émission diffusée sur les réseaux sociaux, a souligné en ce sens l’importance du Nouveau Modèle de Développement pour les Provinces du Sud lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 40ème anniversaire de la Marche Verte, le 6 novembre 2015.

Ce Modèle se base sur une vision holistique, a-t-il expliqué, mettant en avant la valeur des projets dans les domaines des infrastructures, de l’industrie, de la pêche, de la santé, de l’éducation, et de l’habitat lancés dans ce cadre.

Doté d’une enveloppe budgétaire de 81 milliards de dirhams, le Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud vise à créer des pôles compétitifs et améliorer la connectivité de la région à travers des projets intégrés et harmonieux, sur la base d’un cadre solide de bonne gouvernance.

Le député a également estimé que l’essor économique qu’a connu la région depuis 1975 s’est accompagné d’un véritable bond du développement humain, avec des indicateurs dans la région aujourd’hui supérieurs à la moyenne nationale, alors qu’ils étaient inférieurs de 6% au reste du Maroc au moment de la récupération des Provinces du Sud.

M. Bayet a ainsi apporté un démenti factuel aux allégations mensongères de l’Algérie et du «polisario» concernant un soi-disant «pillage» des ressources naturelles de la région, notant que “pour chaque dirham de recette générée dans la région, le gouvernement investi sept dirhams”.

Dans ce contexte, il a rappelé que l’Union Européenne a apporté une reconnaissance sans équivoque à la légalité de l’exploitation des ressources naturelles dans la région par le biais du renouvellement des Accords de pêche et agricole Maroc-UE couvrant l’ensemble du territoire du Royaume, y compris le Sahara marocain.

Il est à rappeler que, dans le cadre du renouvellement de ces Accords, la Commission européenne s’est appuyée sur un processus consultatif associant les élus locaux du Sahara marocain pour établir que la population du Sahara marocain consent à l’exploitation des ressources naturelles et en bénéficie. Le Parlement européen a ensuite adopté ces Accords à une immense majorité.

M. Bayet a également mis en avant le climat de calme et de sérénité qui règne dans les Provinces du Sud, soulignant qu’il s’agit d’une “destination touristique prisée, attirant de grandes conférences nationales et internationales, et beaucoup d’activités touristiques pour de nombreux européens”.

Les Provinces du Sud accueillent en effet de nombreux événements diplomatiques d’envergure à l’instar du Forum Crans Montana à Dakhla, mais aussi le Forum Maroc-Etats insulaires du Pacifique qui s’est tenu du 27 au 29 février 2020 à Laâyoune.

M. Bayet a fait ces déclarations dans le cadre du Sahara Debate, une émission citoyenne qui se veut une plateforme ouverte et démocratique pour jeter des éclairages sereins et dépassionnés sur la question du Sahara marocain.