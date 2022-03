Sahara Marocain: La position espagnole ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre les deux Royaumes (Président de l’Université Ibn Zohr)

samedi, 19 mars, 2022 à 19:48

La décision politique de l’Espagne d’évaluer la proposition marocaine d’autonomie de la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain est “un tournant historique dans les relations bilatérales”, a estimé l’expert en géostratégie et sécurité, Charkaoui Roudani.