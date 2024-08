Sahara marocain : la position de la France est “un tournant géopolitique majeur” (universitaire brésilien)

dimanche, 4 août, 2024 à 13:28

Brasilia – La nouvelle position de la France sur le Sahara marocain, exprimée officiellement par le président Emmanuel Macron, constitue “un tournant géopolitique et diplomatique majeur” qui consacre la souveraineté du Maroc sur son Sahara, a souligné l’universitaire brésilien Fabio Albergaria de Queiroz.

Ce “pas très important” de Paris démontre “le pragmatisme et l’efficacité de la diplomatie Royale”, a affirmé ce professeur des relations internationales et de géopolitique dans une déclaration à la MAP, rappelant le soutien déjà exprimé par de nombreux pays influents en faveur du plan marocain d’autonomie, tels que les États-Unis et l’Espagne.

“Il ne fait aucun doute que c’est la meilleure façon de réaffirmer ce qui est déjà connu : la pertinence du plan marocain d’autonomie pour le Sahara”, a dit M. de Queiroz.

De l’avis de cet universitaire, le plan d’autonomie permettra “de mettre fin aux effets néfastes” de ce différend, et contribuera à conforter la place du Maroc en tant que leader incontesté et acteur agissant à l’échelle régionale.

Dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, le président français, M. Emmanuel Macron, a annoncé officiellement au Souverain qu’il “considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine”.

Pour la France, a aussi affirmé M. Macron, “l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant”.