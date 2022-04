Sahara marocain: La position de l’Espagne s’inscrit dans le cadre du “réalisme politique” (Expert)

vendredi, 1 avril, 2022 à 21:42

Casablanca – La nouvelle position de l’Espagne concernant le Sahara marocain “s’inscrit dans le cadre du réalisme politique”, a estimé le professeur universitaire et expert en relations maroco-espagnoles, Abdelouahed Akmir.

Commentant l’entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, M. Akmir a fait remarquer que tous les rapports dont le gouvernement espagnol a chargé les centres de réflexion stratégiques et d’élaboration de politiques, tels que l’Institut Royal Elcano, conviennent que l’initiative marocaine d’autonomie est la seule solution possible à la question du Sahara.

Dans une déclaration à la MAP, l’expert a relevé qu’un nouvel axe dans les relations internationales est en train de prendre forme, à savoir l’axe Rabat-Madrid, considérant qu’il s’agit d’un axe structurel tridimensionnel, dont la première dimension est la relation entre deux pays qui permettra de réaliser un progrès bénéfique pour les deux capitales.

“Ces relations imbriquées comprennent l’aspect politique, économique, social, sécuritaire et culturel”, a-t-il expliqué.

La deuxième dimension, a ajouté M. Akmir, touche les relations entre deux continents. L’Espagne, a-t-il poursuivi, peut miser sur le Maroc pour atteindre les profondeurs de l’Afrique, alors que le Royaume peut miser sur l’Espagne pour parvenir à l’Union européenne, et l’Amérique latine, qui entretient des relations historiques avec l’Espagne, outre une forte présence sur le plan économique dont le Maroc peut bénéficier.

Pour ce qui du troisième volet de ce triptyque, Pr Akmir a expliqué qu’elle inclut les deux rives de la Méditerranée, avec le Maroc au sud et l’Espagne au nord. Ce volet, a-t-il ajouté, peut concerner le domaine de la sécurité et du renseignement pour renforcer la lutte contre l’immigration clandestine, le crime organisé, le terrorisme et le trafic de drogues.

“Cette nouvelle configuration confère au Maroc un rôle régional primordial, comme en attestent les positions récemment exprimées par de grandes puissances telles que les États-Unis, l’Allemagne, la France et l’Union européenne”, a conclut l’expert en relations maroco-espagnoles.