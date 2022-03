Sahara marocain: La position de Madrid aura un impact politique majeur sur la stabilité régionale (universitaire)

vendredi, 18 mars, 2022 à 21:59

Paris – La nouvelle position de Madrid reconnaissant que le plan d’autonomie proposé en 2007 par le Royaume demeure “la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” autour du Sahara Marocain, aura un impact politique majeur sur la stabilité régionale, affirme vendredi le journaliste et enseignant en droit public à Paris, Jérôme Besnard.

Avec cette position, “l’Algérie ne pourra plus compter sur des complaisances espagnoles dans ce dossier”, a déclaré M. Besnard à la MAP.

“Les choses sont claires désormais et le Polisario n’est plus le bienvenu à Madrid”, a-t-il ajouté.

Selon lui, l’Espagne est un acteur “incontournable du conflit”, ajoutant que “cela fait donc avancer les choses dans le bon sens” et “devrait aider à convaincre la France d’adopter une position aussi claire dans les mois à venir”.

“Il faut espérer que la France s’engage elle aussi dans une réelle clarté vis-à- vis de la question du Sahara marocain dont l’autonomie sous souveraineté marocaine est la seule voie possible pour régler définitivement un conflit régional qui n’a que trop duré”, a tenu à souligner l’universitaire français.

A ses yeux, la France et l’UE ont “tout à gagner de ce réchauffement des relations maroco-espagnoles”, faisant observer qu’à l’heure où le Sahel est déstabilisé par une multitude de facteurs dont des interventions étrangères contestables et malvenues, le renforcement des coopérations entre les États membres de l’Union européenne et le Maroc est une “nécessité”, a-t-il conclu.