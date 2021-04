Sahara marocain : Aucun processus politique n’est envisageable “sans la participation effective de l’Algérie” (médias italiens)

jeudi, 8 avril, 2021 à 16:28

L’Institution du Médiateur du Royaume a organisé, mercredi, une rencontre internationale sur la résolution approuvée par l’Assemblée générale de l’ONU lors de sa 75è session, relative au “rôle de l’ombudsman et du médiateur dans la promotion et la protection des droits de l’homme, la bonne gouvernance et la souveraineté de la loi”.