Le Sahara marocain comme propulseur de l’intégration africaine “mutuellement bénéfique” (expert camerounais)

mercredi, 9 novembre, 2022 à 21:18

Libreville – Le Sahara marocain constitue, à bien des égards, le propulseur de l’intégration africaine, a souligné le professeur d’Histoire des relations internationales (Polémologie et irénologie africaines) à l’Université de Yaoundé, Alphonse Zozime Tamekamta, notant que la mention par SM le Roi Mohammed VI du mémorandum d’entente signé avec la CEDEAO, la Mauritanie et le Sénégal, témoigne de l’intérêt sans cesse croissant de parvenir à la construction du co-développement et de la co-prospérité, mutuellement bénéfiques à toute l’Afrique.

“L’une des grandes lignes du Discours Royal est l’évocation affirmée du lien entre le Maroc et sa profondeur africaine, à travers le Sahara marocain, a indiqué Zozime Tamekamta dans une déclaration à la MAP, notant que cela est d’autant important et prégnant que Sa Majesté le Roi, au-delà de l’excellence des rapports existant entre le Nigéria et le Maroc, a réaffirmé l’intérêt qu’Il porte au projet de Gazoduc Nigéria-Maroc.

Ce projet, certes bilatéral, a une importante portée intégrative africaine, car, non seulement il va permettre de remplacer progressivement la dangereuse dyade géopolitique Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, mais aussi et surtout va permettre la construction systématisée des espaces interlocaux africains et un espace aux continuités économiques et culturelles avantageuses, dans le cadre de la ZLECAF, a-t-il ajouté.

Au nom de Son attachement réaffirmé du Royaume à sa profondeur africaine, SM le Roi Mohammed VI, au nom du peuple, a marqué sa disponibilité et surtout sa “réceptivité” à toute forme de partenariat fructueux visant à mener à bien ce projet africain d’envergure. Cet engagement du Souverain est, ainsi, conforme aux aspirations 1, 2 et 7 de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, ainsi qu’à au moins sept (7, 8, 9, 10, 11, 16 et 17) Objectifs du Développement Durable, se félicite l’universitaire.

Par ailleurs, le chercheur et expert des questions de conflit et médiation a indiqué que la Marocanité du Sahara étant incontestablement consacrée, la vision royale de la prospérité du Royaume repose sur une vision intégrée de développement des Provinces du Sud.

“C’est dans ce sillage qu’est intervenue la mention minutieuse, faite par SM le Roi, de l’acuité du Programme de développement des Provinces du Sud mis en exécution depuis 2015”, a-t-il souligné.

Depuis lors, a poursuivi Alphonse Zozime Tamekamta, les provinces du Sud du Maroc, notamment les régions de Laâyoune Sakia El-Hamra, de Dakhla Oued Eddahab et de Guelmim Oued Noun, bénéficient d’une attention particulière.

C’est au cœur de ce défi économique et social que s’inscrit le Programme de développement des Provinces du Sud, a relevé l’auteur de l’ouvrage “Le Sahara marocain: Contours polémologiques et perspectives irénologiques”, notant que ce défi est conçu comme un pilier d’appui pour l’insertion définitive de ces provinces dans la patrie unifiée, et pour le renforcement du rayonnement du Sahara marocain, comme centre économique et trait d’union entre le Maroc et son prolongement africain, par la réalisation de grands chantiers et de projets sociaux et médico-éducatifs.

“C’est au cœur de la paix et de la fraternité, déterminants de la Marche Verte, que s’inscrit le discours de Sa Majesté le Roi, évoquant l’entrée dans la phase cruciale du processus de consolidation de la Marocanité du Sahara. Celle-ci passe, indubitablement, par l’irréversibilité des efforts visant à assurer les conditions d’une vie digne sur tout le Royaume et particulièrement dans les Provinces du Sud”, a conclu l’expert camerounais.