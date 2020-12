Sahara marocain: La reconnaissance américaine est une grande victoire pour SM le Roi et le peuple marocain (politique français)

lundi, 14 décembre, 2020 à 17:28

Une convention de partenariat a été signée, lundi à Rabat, entre le ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement, le Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra et l’Association du Géoparc M’Goun, visant la préservation du patrimoine géologique et des richesses naturelles de ce géoparc.