Sahara marocain : La reconnaissance européenne ne tardera pas à venir (Député français)

mercredi, 24 mars, 2021 à 17:53

Strasbourg – La reconnaissance européenne de la souveraineté du Maroc sur son Sahara ne tardera pas à venir, a souligné, mercredi, le député français Laurent Garcia.

«Les États-Unis ont fait un pas avant les Européens en ce qui concerne le Sahara marocain. Je pense que l’idée va faire son chemin en Europe au regard de notre passé commun et de notre futur commun, humain et continental», a affirmé M. Garcia, également maire de Laxou en Meurthe-et-Moselle lors d’un entretien avec le Consul général du Maroc à Strasbourg, Driss El Kaissi.

Le député français s’est félicité du «rôle joué par le Royaume en tant que pont entre l’Europe et l’Afrique», soulignant l’excellence des relations entre le Maroc et la France, leur histoire commune et leur «futur commun qu’il faudrait concrétiser».

Il a salué à cette occasion les actions entreprises par SM le Roi Mohammed VI pour le développement du Royaume et sur la scène internationale et régionale.

S’agissant des relations avec l’Union européenne, le député français a affirmé que l’Europe a tout intérêt à continuer à entretenir “des liens forts et de respect avant tout avec le Maroc”.

M. Garcia est un député apparenté au groupe Mouvement Démocrate (MoDem). Il est également membre de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation et de la Commission pour la Modernisation de la Diffusion Audiovisuelle à l’Assemblée nationale française.