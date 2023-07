Sahara marocain: La reconnaissance israélienne est “une importante victoire diplomatique” aux grandes significations politiques (El Khattat Yanja)

lundi, 17 juillet, 2023 à 21:24

Dakhla – La décision de l’Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara est une “importante victoire diplomatique” aux grandes significations politiques et retombées économiques sur l’ensemble des provinces du Sud du Royaume, a indiqué le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja.

Dans une déclaration à la MAP, M. Yanja a qualifié cette reconnaissance d’”événement extrêmement important qui a de grandes significations politiques et d’importantes retombées économiques”, notant qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’élan de soutien qu’apportent différents pays du monde aux efforts déployés par le Maroc pour trouver un règlement définitif à la question du Sahara.

Cette décision “consolide grandement la position du Maroc à l’international étant donné les relations fortes qu’entretient l’Etat d’Israël avec plusieurs pays et puissances mondiales comme les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Espagne”, a ajouté M. Yanja, soulignant que Tel-Aviv usera de ses bonnes relations avec nombre pays du monde pour conforter davantage le Maroc dans son intégrité territoriale.

Le président du Conseil régional a également affirmé que cette position israélienne se veut un “énième revers criant” et un “coup dur pour les thèses séparatistes”, relevant qu’elle ne peut être dissociée de la série de reconnaissances par plusieurs pays à travers le globe de la pertinence du plan marocain d’autonomie comme seule base de solution au différend artificiel autour du Sahara marocain.

L’ouverture prochaine d’un consulat israélien à Dakhla est aussi un “tournant décisif dans la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud” et constitue également une importante décision qui est de nature à renforcer le rôle que joue la région de Dakhla en tant que porte d’entrée économique vers l’Afrique subsaharienne, a-t-il soutenu.

“En tant qu’élus et représentants des habitants de la ville de Dakhla, nous saluons vivement cette importante décision de l’Etat d’Israël et la considérons hautement à sa juste valeur” car elle appuie le Maroc dans ses droits légitimes sur son Sahara et ouvre de nouvelles perspectives d’investissements et de développement pour l’ensemble des provinces du Sud du Maroc, a-t-il conclu.

Un communiqué du Cabinet Royal a annoncé plus tôt dans la journée que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu une lettre du Premier Ministre de l’Etat d’Israël, Son Excellence Monsieur Benyamin Netanyahu par laquelle le Chef du Gouvernement Israélien a porté à la Très Haute Attention de Sa Majesté le Roi la décision de l’Etat d’Israël de “reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental”.

A cet égard, le Premier Ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera “reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien”.

Il a souligné, en outre, que ladite décision sera “transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques”.

Dans Sa lettre au Souverain, le Premier Ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’Etat.