Sahara marocain: la reconnaissance israélienne renforcera la sécurité, la stabilité et le développement en Afrique du Nord (institut israélien)

mercredi, 19 juillet, 2023 à 21:13

Tel Aviv – La reconnaissance israélienne de la souveraineté du Maroc sur son Sahara renforcera la sécurité, la stabilité et le développement en Afrique du Nord, a indiqué le directeur général du Centre des affaires publiques d’Al Qods (JCPA), Yechiel Leiter.

“Au niveau multilatéral, cette reconnaissance renforce la sécurité régionale et mondiale, affaiblit les mouvements terroristes et séparatistes, ainsi que la pénétration iranienne dans la région ouest-africaine”, a déclaré à la MAP M. Leiter, rappelant la forte implication du Maroc dans les efforts de lutte contre le terrorisme et sa contribution efficace pour déjouer de nombreuses opérations terroristes qui visaient notamment des pays européens.

Il a ajouté que sur le plan bilatéral, la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara “renforcera l’amitié et la coopération entre les deux pays et augmentera le niveau de confiance, ce qui constitue un élément très important pour développer des relations exemplaires dans divers domaines économiques, sociaux, touristiques, entre autres.”

Saluant la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et sa volonté ferme de développer le Maroc, le directeur du JCPA a signalé que “les observateurs peuvent constater clairement la différence entre ce que le Maroc a réalisé en termes de développement et de prospérité dans différents domaines et ce qu’éprouvent d’autres pays de la région”.

“Je ne peux que saluer la politique de juste milieu et de paix empreinte de valeurs humaines prônée par Sa Majesté le Roi, ce qui fait de Lui un leader islamique, africain et même mondial”, a-t-il poursuivi.

En outre, M. Leiter s’est dit convaincu que cette reconnaissance “ouvrira diverses opportunités pour développer les relations entre les deux pays, en devenant plus intenses et actives dans les domaines de l’investissement, des échanges commerciaux, du transfert de technologie, ainsi que de la coopération tripartite avec les pays africains, notamment dans le domaine du développement humain”.