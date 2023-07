Sahara marocain: la reconnaissance israélienne s’inscrit dans la suite logique d’une dynamique de fond en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume (universitaire)

mardi, 18 juillet, 2023 à 15:48

Rabat – La décision de l’Etat d’Israël de reconnaître la marocanité du Sahara s’inscrit dans la suite logique d’une dynamique de fond en faveur de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, a souligné M’hammed Belarbi, enseignant-chercheur à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.

Dans une déclaration à la MAP, M. Belarbi a affirmé que la reconnaissance israélienne de la souveraineté du Maroc sur son Sahara vient consolider les soutiens exprimés en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume aux Etats-Unis, en Europe et dans le reste du monde, notant que “cette décision démontre, une nouvelle fois, la très grande clairvoyance de SM le Roi Mohammed VI, dans un monde multipolaire”.

En se démarquant par son approche “agissante et proactive” dans cette nouvelle conjoncture géopolitique et géoéconomique, le Maroc a conçu, via le soutien à la cause nationale, un curseur sur lequel le Royaume souhaite bâtir ses partenariats à l’international, en ce sens que la reprise et le développement des relations diplomatiques entre Rabat et Tel-Aviv sont marqués du sceau de la realpolitik, a-t-il poursuivi.

Il a, en outre, relevé que “la consolidation de l’autonomie stratégique du Royaume vise à mettre fin à la rente diplomatique autour du Sahara marocain, nourrie par le statut quo qui prévalait et qui profitait à la France et l’Algérie, en premier chef”, assurant que la construction d’un réseau de relations interdépendantes, à l’aune de la conditionnalité de la marocanité du Sahara, avec un certain nombre de pays influents sur la scène internationale, constitue une nécessité historique et stratégique.

M. Belarbi a fait observer que la décision de l’Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara constitue aussi une reconnaissance du rôle de SM le Roi dans la consolidation du processus de paix au Moyen-Orient, notant que la position du Maroc en faveur des droits légitimes du peuple palestinien est constante et que la question palestinienne est élevée au rang de cause nationale.

Un communiqué du Cabinet Royal a annoncé, lundi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier ministre de l’État d’Israël, Benyamin Netanyahu par laquelle il a porté à la Très Haute Attention du Souverain la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Le Premier ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera “reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien”. Il a souligné, en outre, que ladite décision sera “transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques”.

Dans sa lettre au Souverain, le Premier ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’État.