Sahara marocain: La résolution 2654, une contribution significative pour faire avancer le processus politique (politologue)

vendredi, 28 octobre, 2022 à 21:06

Rabat – La résolution 2654 du Conseil de sécurité de l’ONU relative à la question du Sahara marocain « représente une contribution fondamentale et significative pour faire avancer le processus politique et une nouvelle opportunité à saisir de manière réaliste par l’Algérie et le Polisario pour l’avenir de la région, a affirmé le politologue et président du Centre Atlas d’analyse des indicateurs politiques et institutionnels, Mohamed Bouden.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bouden a expliqué que la résolution engage clairement la responsabilité de l’Algérie à la lumière de ses contradictions entre actes et paroles, évoquant le blocage par le Polisario de l’approvisionnement sûr et régulier de la MINURSO.

M. Bouden a rappelé l’importance de la résolution 2654 du Conseil de sécurité de l’ONU en ce sens qu’elle constitue un prolongement des résolutions précédentes de l’ONU, relevant que « la nouvelle résolution onusienne consacre la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie ».

La vision de la communauté internationale en ce qui concerne la résolution 2654 de l’ONU comprend quatre axes fondamentaux, dont le premier, relatif à la volonté inébranlable des Etats de soutenir l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies Staffan De Mistura et le soutien au processus des tables rondes comme seul mécanisme pour atteindre une solution définitive au différend régional sur le Sahara marocain ».

Et M. Bouden de rappeler que le Conseil de sécurité qui représente l’organe exécutif des Nations Unies fustige le refus de l’Algérie de reprendre le processus des tables rondes après qu’elle ait participé aux réunions de Genève de 2018 et de 2019.

« La nouvelle résolution de l’ONU consacre la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie présentée en 2007, une initiative constructive qui bénéficie de l’appui du Conseil de Sécurité de l’ONU et de son soutien pour la 15ème année consécutive », a-t-il dit.

Il a en outre noté que « les Etats-Unis, les Emirats arabes unis et le Gabon ont exprimé leur soutien à l’initiative d’autonomie par leur vote en faveur de la résolution 2654 de l’ONU ».

M. Bouden a relevé qu’ en affirmant dans sa deuxième recommandation que la solution doit être réaliste, pratique, durable et basée sur le compromis, le Conseil de sécurité approuve l’initiative d’autonomie, indiquant que la résolution 2654 de l’ONU met à nu une fois de plus les thèses désuètes de l’Algérie et de l’entité fantoche dans la mesure où les résolutions de l’ONU ne font pour la 21ème année consécutive aucune référence à l’autodétermination au moyen d’un référendum.

Le troisième axe réside, selon le politologue, dans le fait que la résolution 2654 de l’ONU « a réaffirmé le statut de l’Algérie en tant que partie prenante à ce différend artificiel en exigeant davantage de réalisme en référence à son comportement unilatéral contraire à la volonté des résolutions du Conseil de sécurité et sa tentative de faire dérailler le processus politique.

Il est clair que la communauté internationale s’oppose fermement une fois de plus au refus constant de l’Algérie d’enregistrer la population des camps de Tindouf conformément à la Convention de 1953 relative au statut des réfugiés, rappelle M. Bouden, soulignant que l’Algérie ne doit nullement agir avec la logique d’écarter tout compromis avec le Royaume dans le plein respect de son intégrité territoriale ».

Pour ce qui est du quatrième axe, M. Bouden, souligne que « le Conseil de sécurité a envoyé un message ferme au “polisario,” qui continue d’obstruer le travail de la MINURSO », dénonçant les limitations imposées par le Polisario sur les activités aériennes et terrestres de la Mission onusienne ainsi que les violations répétées du cessez-le-feu à l’Est du Dispositif de défense au Sahara marocain.

Concernant le vote, le politologue a expliqué que l’appui à la résolution 2554, dont les Etats-Unis sont le porte-plume, témoigne du succès de la diplomatie marocaine.

M. Bouden a noté que les déterminants de la position souveraine et les percées diplomatiques ainsi que les acquis engrangés par le Sahara marocain ont imposé des changements importants dans les positions d’un certain nombre de puissances internationales et régionales au Conseil de sécurité sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

« L’appui de 90 pays dans le monde à l’initiative d’autonomie, la non-reconnaissance de l’entité fantoche par environ 84% des pays du monde ainsi que l’ouverture de 30 consulats généraux au Sahara marocain montrent, d’une part, le grand soutien à l’intégrité territoriale du Royaume, et reflète, de l’autre l’importance accordée par de grandes nations à leurs relations avec le Royaume du Maroc », a-t-il ajouté.