Sahara marocain : Un sénateur italien salue la pertinence de l’initiative d’autonomie

mardi, 11 mai, 2021 à 18:58

Rome – Le sénateur italien, Andrea Causin, a souligné, mardi, la pertinence et la grande portée de l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc, et saluée par l’ensemble de la communauté internationale en tant que solution sérieuse et crédible pour le règlement définitif du différend régional autour du Sahara marocain.

Dans une déclaration à la MAP, le sénateur italien a affirmé que le modèle de développement des Provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI, et l’essor que connait la région sur le plan des infrastructures et des prestations sociales de base, confortent la prééminence du plan d’autonomie, sous souveraineté marocaine.

M. Causin, également membre de la commission de la défense au Sénat italien, a indiqué que la décision des États-Unis de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara est un choix «clair et réaliste».

Après avoir rappelé la décision de nombreux pays, dont les Etats-Unis, de procéder à l’ouverture de consulats généraux à Laâyoune et à Dakhla, M. Causin a formé le vœu de voir l’Italie emboîter le pas à ces pays et ouvrir un consulat dans la région du Sahara marocain.