Sahara marocain : SM le Roi a défendu la solution de bon sens autour de laquelle tout le monde se retrouve (ministre d’Etat belge)

dimanche, 8 novembre, 2020 à 12:22

Bruxelles – SM le Roi Mohammed VI a défendu la solution de bon sens autour de laquelle tout le monde se retrouve, a souligné, dimanche le ministre d’Etat belge André Flahaut.

En réitérant l’engagement sincère du Maroc à collaborer avec le Secrétaire général des Nations Unies, dans le cadre du respect des résolutions du Conseil de sécurité, en vue de parvenir à une solution définitive de la question du Sahara, le Souverain défend «la recherche, au sein du multilatéralisme et dans le cadre des Nations unies, d’une solution de bon sens, équilibrée, négociée et respectueuse de la volonté des citoyens. C’est la seule voie possible », a souligné M. Flahaut, député fédéral et ancien ministre de la Défense dans une déclaration à la MAP.

Pour cet ancien président de la chambre des représentants de Belgique, «il y a aujourd’hui suffisamment de conflits dans le monde dont les enfants et les familles sont victimes. Il faut donc que les responsables politiques trouvent la sagesse de s’engager dans la recherche, avec l’appui et dans le cadre des organisations internationales, de solutions concrètes et durables où chacun puisse se retrouver». Et c’est dans ce cadre où s’inscrit la proposition marocaine d’autonomie pour la région du Sahara.

«C’est une ligne que j’ai toujours suivi et que le gouvernement belge défend », a-t-il indiqué.

Evoquant la symbolique de commémoration de l’anniversaire de la glorieuse Marche Verte, M. Flahaut a souligné que «le fait de commémorer les événements qui se sont produit constituent un élément important dans la construction d’une société où les générations comprennent ce qui s’est passé et sont sensibilisées et plus aptes à analyser les situations et à s’investir dans la prise de responsabilité en pleine connaissance de cause ».

Pour M. Flahaut, «rappeler les faits historiques et prendre appui sur ces faits pour travailler dans le cadre international c’est le sens du discours du Roi. Celui de trouver une solution qui s’intègre précisément dans le contexte international».