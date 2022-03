Sahara marocain: La solution d’autonomie, “seule option pertinente, sûre et viable” (personnalités françaises)

mercredi, 23 mars, 2022 à 21:07

Paris – Des personnalités françaises de divers horizons ont salué la nouvelle position de l’Espagne sur le Sahara marocain, soulignant que la solution d’autonomie proposée par le Maroc demeure “la seule option pertinente, sûre et viable” pour résoudre un différend qui n’a que trop duré.

“La solution d’autonomie du Sahara proposée par le Maroc en 2007 est la seule option pertinente, sûre et viable pour assurer notre sécurité, tant au Maroc qu’en Europe. Toute autre proposition serait irresponsable, voire dangereuse”, a relevé Rachida Dati, ancienne garde des sceaux et maire du 7è arrondissement à Paris.

“Il est temps de mettre fin à ce problème épineux qui a trop perduré”, a-t-elle noté dans un communiqué, ajoutant que “cette proposition du Maroc est dans l’intérêt de la stabilité africaine et européenne”.

‘’Le Maroc doit avoir toute notre confiance”, a-t-elle ajouté, estimant que le Royaume “a permis le développement et la sécurisation des provinces du sud depuis plus de 40 ans, au bénéfice total des populations locales”.

SM le Roi Mohammed VI, a, à maintes reprises, réitéré son soutien indéfectible aux provinces du sud et pris des initiatives d’envergure pour faire du Sahara le moteur de l’économie marocaine, a-t-elle remarqué.

Alors que l’Union européenne et le Maroc font face à de nombreux défis communs, Mme Dati a rappelé que “le Maroc est un trait d’union entre l’Europe et l’Afrique, un partenaire efficace et stratégique, et ce, non seulement en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi économique, énergétique, humain, culturel, social et climatique”.

A ses yeux “le moment est venu pour l’union européenne de favoriser la résolution du conflit”, ajoutant que “nous devons unir nos efforts pour trouver une solution juste et durable, sous l’égide des Nations unies, nous le devons à notre jeunesse, plus que jamais en quête de paix et de prospérité”.

De son côté, Me Hubert Seillan, avocat au barreau de Paris, a estimé que la nouvelle position de l’Espagne reconnaissant que l’initiative marocaine d’autonomie constitue la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le différend sur le Sahara marocain est un “véritable renversement d’alliance”.

La position exprimée par le président du gouvernement espagnol constitue “un véritable renversement d’alliance et un acte de réconciliation avec Rabat”, a relevé le juriste dans un article intitulé “Reconnaissance espagnole de la marocanité du Sahara, de l’accord de Madrid (1975) à la Déclaration du 18 mars 2022”.

Il a souligné ‘’la large approbation du changement de position de Madrid vis-à-vis du conflit qui vint de tous les continents. Des Etats-Unis évidemment et immédiatement, des nombreux pays d’Afrique ayant ouvert des Consulats au Sahara, d’Europe et de l’Union européenne, d’Amérique du Sud, des pays du Golfe et d’Asie’’.

Pour sa part, le député Bruno Fuchs a relevé dans un tweet qu’avec le soutien du gouvernement espagnol, le plan marocain d’autonomie pour le Sahara s’impose comme la “base la plus réaliste et crédible pour la résolution du différend’’.

Dans un message adressé à SM le Roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez a souligné que “l’Espagne considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara marocain.