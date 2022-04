Sahara marocain: Le soutien des puissances mondiales témoigne du leadership de SM le Roi (communauté marocaine en Turquie)

dimanche, 3 avril, 2022 à 16:20

Istanbul – La dynamique positive que connait la question du Sahara marocain, notamment le soutien continu de plusieurs puissances mondiales, témoigne du leadership de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé le président du conseil de la communauté marocaine en Turquie, Ayoub Salem.

La position de Madrid qui a reconnu l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain et l’évolution des relations maroco-espagnoles sont le fruit de l’engagement et du leadership de SM le Roi, a souligné M. Salem, également président de “La fondation du Maroc” en Turquie.

Relevant que la nouvelle position espagnole s’aligne sur la dynamique que connaît la question nationale, il a rappelé le soutien de plusieurs puissances mondiales à l’initiative marocaine, notamment la France et l’Allemagne, ainsi que les États-Unis qui ont reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

‘’Madrid et Rabat inaugureront ainsi une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales, basée sur le respect mutuel et la coopération fructueuse’’, a ajouté M. Salem, notant que le Maroc se positionne comme un acteur important aux niveaux euro-méditerranéen et africain.

Jeudi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Au cours de cet échange, SM le Roi a réitéré Sa Haute appréciation pour le contenu du message qui Lui a été adressé, le 14 mars, par le Président du Gouvernement espagnol.

Dans ce message, le président du gouvernement espagnol avait souligné que “l’Espagne considère l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” au sujet du Sahara marocain.