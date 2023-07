Le Sultanat d’Oman exprime son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à l’initiative d’autonomie en tant que base pour le règlement de la question du Sahara marocain

mardi, 4 juillet, 2023 à 15:14

Rabat – Le Sultanat d’Oman a exprimé, mardi à Rabat, son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et au plan marocain d’autonomie, le qualifiant d’initiative “sérieuse, réaliste et crédible” et de “base pour le règlement de la question” du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint rendu public au terme des travaux de la 6ème session de la Commission mixte maroco-omanaise, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi.

Le Sultanat d’Oman a “réitéré son appui à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc” et affirmé, dans ce cadre, “son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme base de résolution de ce différend régional”.

La partie omanaise a exprimé son appréciation à “la sagesse du leadership marocain dans son attachement à une solution pacifique qui sert la sécurité et la stabilité dans la région maghrébine”.

Le Sultanat d’Oman a salué le rôle pionnier joué par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional et international, ainsi que les efforts soutenus du Souverain en faveur de la consolidation des fondements de la paix et du développement dans le continent africain, ajoute le communiqué conjoint.

De son côté, la partie marocaine a salué le rôle distingué du Sultanat d’Oman, sous le sage leadership du Sultan d’Oman, SM Haitham ben Tarek, dans la consolidation des fondements de la paix et de la sécurité dans son environnement régional et international.

Par ailleurs, les deux parties ont souligné l’importance de l’action arabe commune, insistant sur le droit des Etats arabes de défendre leur intégrité et leur souveraineté, de renforcer leur sécurité et leur stabilité à travers la promotion des valeurs d’entraide, de solidarité et de bon voisinage, et de s’abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des États et de toute menace à leur intégrité territoriale.

Les deux parties ont appelé de leurs voeux une résolution politique des crises qui sévissent dans plusieurs pays arabes frères de sorte qu’ils puissent préserver leur intégrité territoriale et nationale, garantir leur sécurité et leur stabilité et répondre aux aspirations de leurs peuples en matière de développement et de liberté, conformément aux résolutions pertinentes onusiennes et internationales.