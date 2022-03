Sahara: la nouvelle position de l’Espagne, un choix stratégique tourné vers l’avenir (expert)

samedi, 19 mars, 2022 à 19:42

New York – La nouvelle décision de l’Espagne au sujet de la question du Sahara procède d’un choix stratégique tourné vers un partenariat Madrid-Rabat pragmatique et respectueux des principes de l’intégrité territoriale et de la souveraineté, a affirmé le politologue canado-marocain, Hicham Mouatadid.

“Cette prise de position diplomatique et affirmation politique de la part du gouvernement espagnol rejoint les engagements constructifs de la communauté internationale concernant le dossier du Sahara marocain à la faveur d’une diplomatie marocaine agissante et proactive portée par le leadership perspicace de SM le Roi Mohammed VI”, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

Il s’agit d’un choix stratégique responsable qui traduit une volonté claire et ambitieuse d’inscrire, durablement, le partenariat entre le Maroc et l’Espagne dans une coopération pragmatique qui respecte l’intégrité territoriale des deux pays et leur souveraineté politique, a relevé l’analyste, tout en rappelant l’appel lancé par SM le Roi dans le discours du 20 août dernier en faveur de l’établissement de relations bilatérales basées sur le dialogue, la paix et le respect mutuel entre les deux pays voisins.

Cette décision renseigne aussi sur une détermination espagnole qui ambitionne d’amorcer une étape nouvelle dans les relations entre les deux pays, fondée sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements, a relevé l’expert qui évoque aussi une “réponse directe” à l’appel du Royaume pour un partenariat bilatéral dans le cadre des bases et des paramètres nouveaux respectant les valeurs des deux pays.