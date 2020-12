Sahara : Des organisations maliennes se félicitent du succès “éclatant” de la diplomatie marocaine

dimanche, 27 décembre, 2020 à 23:13

Bamako – Des organisations et associations maliennes ont salué, dimanche dans un communiqué conjoint, les efforts consentis par le Maroc pour établir la paix au Maghreb et au Moyen Orient, se félicitant du succès “éclatant” de la diplomatie marocaine, particulièrement dans le dossier du Sahara.

“Grâce à ces décisions historiques”, en référence notamment à la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, “le Maroc a franchi avec courage et détermination un grand pas qui constitue un succès éclatant de la diplomatie sage et pragmatique du Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI”, lit-on dans le communiqué, signé par le Conseil fédéral des adeptes de la Tarîqa Tidjaniya au Mali, l’Association malienne d’amitié Mali-Maroc, le Conseil de la Qadiriya au Mali et l’Organisation malienne des sortants de l’institut Mohammed VI pour la formation des imams.

Ces organisations disent avoir suivi avec “beaucoup d’intérêt les récents développements au Maroc qui ont permis d’aboutir à d’importantes et courageuses décisions, notamment la reconnaissance US de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, l’ouverture d’un consulat américain à Dakhla en vue d’encourager les investissements, la réaffirmation de la position constante du Maroc concernant la question palestinienne fondée la solution à deux Etats et la reprise des mécanismes de coopération avec Israël.

Les présidents et membres desdites organisations “présentent ainsi leurs vives félicitations à SM le Roi Mohammed VI et au peuple marocain frère pour leurs inlassables efforts qui aboutissent aujourd’hui à toutes ces décisions prometteuses d’un développement économique dans la région, la communion, l’entente et la paix entre les fils d’Abraham et plus généralement à l’ouverture d’une nouvelle ère de prospérité au Maghreb et au Moyen Orient”, notant que le Maroc “a un rôle de premier plan à jouer dans ce contexte”.

Ils “encouragent et saluent ces initiatives qui induisent, comme l’enseigne notre religion, les valeurs de tolérance, de dialogue, de paix, de communion et de coopération entre les peuples et les Etats”.

Les signataires du communiqué “ont aussi noté avec une grande satisfaction que l’action du Maroc en vue de consacrer la marocanité du Sahara ne se fera jamais, ni aujourd’hui ni dans l’avenir, au détriment de la lutte du peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes”.