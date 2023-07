Sahara: La reconnaissance israélienne, une nouvelle victoire de la diplomatie marocaine (journal gambien)

vendredi, 21 juillet, 2023 à 20:12

Banjul – La reconnaissance par l’Etat d’Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara est une nouvelle victoire pour la diplomatie marocaine, écrit le journal gambien “The Voice”.

“La décision d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara est une décision audacieuse et historique, qui devrait inspirer d’autres pays, ajoute le média.

Cette reconnaissance est un repositionnement de la légalité internationale et des droits légitimes du Maroc sur ses Provinces du Sud, un territoire qui a toujours appartenu historiquement au Royaume, poursuit la publication, estimant que “cette décision aura un écho très positif en Afrique, en Europe et en Amérique. “Certains pays qui sont toujours indécis seront contraints d’adopter une position plus claire”, relève-t-on.

Le soutien international grandissant à la marocanité du Sahara est devenu une réalité continentale et internationale, comme en témoignent l’ouverture par plusieurs pays de consulats généraux à Laâyoune et Dakhla, indique la même source, rappelant, dans ce sens, les positions claires des États-Unis d’Amérique de l’Espagne, des Pays-Bas et de l’Allemagne.

Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, a présenté l’initiative d’autonomie pour le Sahara en avril 2007, “comme une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable”, précise-t-on.

Cette initiative est désormais considérée par la communauté internationale comme la base la plus sérieuse et la plus réaliste pour résoudre le différend, fait remarquer le quotidien gambien.

Un communiqué du Cabinet Royal a annoncé le 17 juillet que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier ministre de l’Etat d’Israël, Benyamin Netanyahu, par laquelle il a porté à la Très Haute Attention du Souverain la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, rappelle l’auteur de l’article.

Il a également souligné que cette décision sera “transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, et à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques”.

Dans sa lettre au Souverain, le Premier ministre a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’État, poursuit-on.

La publication fait également savoir que SM le Roi a affirmé, dans un message adressé à Benyamin Netanyahu, que la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara et de considérer favorablement l’ouverture d’un Consulat à Dakhla est “à la fois, juste et clairvoyante”.

“The Voice” souligne que “cette décision ne signifie en aucun cas un changement dans la position constante de soutien du Maroc à la cause palestinienne”.

“Au contraire, elle représente un instrument de rapprochement qui servira la cause de la paix au Moyen-Orient, et en particulier la question palestinienne”, conclut le quotidien.