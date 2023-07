Sahara: la reconnaissance de la souveraineté du Maroc par Israël conforte la dynamique générée grâce à la vision de SM le Roi (député chilien)

mercredi, 19 juillet, 2023 à 19:00

Santiago – La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par l’Etat d’Israël est une décision importante du gouvernement israélien qui vise à « consolider la dynamique favorable créée grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », a affirmé le député chilien Miguel Angel Calisto.

C’est cette vision royale qui a également permis que « les États-Unis et 15 pays européens reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara, un territoire où le Maroc était présent historiquement et avec lequel il existe une relation culturelle depuis ses origines », a ajouté dans une déclaration à la MAP l’homme politique chilien.

Calisto a souligné que la décision israélienne est d’autant plus importante que les deux pays entretiennent une relation de respect mutuel et de promotion des investissements, ainsi que de coopération dans le domaine de la sécurité, ce qui en fait aujourd’hui les deux pays « les plus sûrs du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ».

Lundi dernier, un communiqué du Cabinet Royal a indiqué que SM le Roi avait reçu une lettre du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, annonçant la décision de son pays de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Le Premier ministre israélien a ajouté que cette position de son pays sera “reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du Gouvernement israélien” et qu’elle sera “transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu’à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques”.

Dans Sa lettre au Souverain, le Premier Ministre israélien a informé qu’Israël examine positivement “l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla”, et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d’Etat”.