Sahara: La République dominicaine réaffirme son soutien aux efforts du Maroc pour une solution politique crédible

mercredi, 16 octobre, 2024 à 8:05

Nations Unies (New York) – La République dominicaine a réitéré, à New York, son soutien aux efforts du Maroc en faveur d’une solution politique crédible et acceptable au différend régional autour du Sahara marocain.

S’exprimant lors d’une réunion de la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, la représentante de la République dominicaine Carla Carlson Consejera a également salué les efforts du Secrétaire général de l’ONU afin de parvenir avec les parties concernées à une solution réaliste et durable.

Elle a également mis en avant le travail de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, visant à faciliter la relance du processus politique sous les auspices du Secrétaire général.

La diplomate a enfin invité toutes les parties à préserver l’esprit de coopération pour aboutir à une solution politique durable pragmatique, réaliste et de compromis à ce conflit artificiel.