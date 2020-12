Sahara: SM le Roi a joué un rôle “visionnaire” en faisant du Maroc un acteur majeur sur la scène internationale (expert brésilien en géopolitique)

lundi, 14 décembre, 2020 à 11:01

Brasilia – La décision américaine de reconnaitre la marocanité du Sahara reflète le rôle “visionnaire” joué par SM le Roi Mohammed VI qui est parvenu à faire du Royaume un acteur majeur sur la scène internationale, a indiqué l’expert brésilien en géopolitique et relations internationales, Marcus Vinicius de Freitas.

“SM le Roi a fait preuve d’une attitude visionnaire parvenant à faire du Maroc un acteur majeur sur la scène internationale. Le Royaume a été par exemple très actif dans la promotion de la croissance en Afrique, projetant un soft power mondial et déployant un énorme effort diplomatique d’un excellent professionnalisme”, a souligné M. Marcus de Freitas dans une interview accordée à la MAP.

Pour le Senior Fellow au think thank Policy Center for the New South (PCNS), la décision américaine constitue un nouveau chapitre dans l’histoire de l’Afrique et un tournant géostratégique dans le processus visant à trouver une solution au différend artificiel autour du Sahara marocain.

Cette position incitera d’autres pays à adopter des positions similaires à celle de la première puissance mondiale, a estimé le professeur invité à la China Foreign Affairs University, notant que certains pays subissent des pressions et une “ingérence” de l’extérieure pour adopter des positions contre le Maroc.

La décision américaine ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de l’Afrique, une décision visant à éliminer les vestiges de l’ère coloniale et à construire une nouvelle réalité pour un continent dont les perspectives d’avenir sont prometteuses, a-t-il poursuivi.

La position des Etats Unis et leur ouverture d’un consulat à Dakhla donnera un nouvel élan au développement dans les provinces du sud, a ajouté l’expert brésilien, précisant que toute nouvelle administration américaine ne peut qu’aller de l’avant dans cette approche amorcée par le président Donald Trump.

M. Marcus de Freitas n’a pas manqué de mettre en avant les liens séculaires entre les juifs et le Maroc. Une relation plus étroite avec des liens plus consolidés, contribuera certainement à promouvoir une plus grande interaction et plus de dialogue entre les religions et les civilisations, a-t-il estimé.